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01 июля 2019, понедельник, 16:36 582
Политика 2019-07-01T16:40:23+03:00
Українські Новини
Богдан не исключает увольнение Кличко

Богдан не исключает увольнение Кличко

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан не исключает увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Я не хочу, чтобы в госбюджете, в местном бюджете воровали", - ответил Богдан, отвечая на вопрос о намерении разделения должностей мэра и председателя КГГА.

Руководитель Офиса отметил, что имеются договоренности о мэре Киева и председателе Киевсовета, согласно которым Кличко должен продемонстрировать честную и прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах касательно Киева, после чего будет принято решение.

"То, что происходило до сих пор, мне не нравится. Якобы они со Столаром поссорились и его удалили от производственных процессов. Но якобы все ходят в один и тот же офис, в который раньше ходили и там якобы согласовывают свои действия", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан считает, что русскому языку стоит предоставить статус регионального в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Верховный Суд отказался рассматривать законность указа Владимира Зеленского о назначении Богдана главой Администрации Президента.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Владимир Зеленский Андрей Богдан

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