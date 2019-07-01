Богдан не виключає звільнення Кличка

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан не виключає звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) мера Києва Віталія Кличка.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Я не хочу, щоб у держбюджета, місцевому бюджеті крали", - відповів Богдан, відповідаючи на питання про намір розділення посад мера і голови КМДА.

Керівник Офісу зазначив, що є домовленості про мера Києва і голови Київради, згідно з яким Кличко має продемонструвати чесну і продержавну позицію в економічних і політичних питаннях щодо Києва, після чого буде прийнято рішення.

"Те, що відбувалося досі, мені не подобається. Нібито вони зі Столар посварилися і його видалили від виробничих процесів. Але нібито всі ходять у один і той же офіс, в який раніше ходили і там нібито узгоджують свої дії", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан вважає, що російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.

Раніше Верховний Суд відмовився розглядати законність указу Володимира Зеленського про призначення Богдана главою Адміністрації Президента.