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29 мая 2019, среда, 18:38 473
Судебная власть 2019-05-29T18:55:06+03:00
Українські Новини
Верховный Суд отказался рассматривать законность назначения Богдана главой АП

Верховный Суд отказался рассматривать законность назначения Богдана главой АП

Андрей Богдан
Андрей Богдан

Верховный Суд отказался рассматривать законность указа Президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Такой вывод содержится в решении Верховного Суда по делу по иску к Президенту Украины о признании противоправным и отмене указа Президента от №304 от 21 мая 2019 "О назначении А. Богдана главой Администрации Президента Украины".

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации Президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - говорится в сообщении.

Обращение в суд истец обосновал тем, что данный указ не соответствует требованиям законодательства, в частности закону "Об очищении власти" (о люстрации).

Верховный Суд мотивировал отказ тем, что право на обжалование акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят, или если этот акт нарушает его права, свободы и интересы.

Как сообщали Українські Новини, Верховный Суд получил 2 иска об отмене назначения Богдана главой Администрации.

Ранее Минюст просил Администрацию провести люстрационную проверку Богдана, что связано с его работой в 2010-2014 годах на должности уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова.

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