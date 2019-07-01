Богдан поддерживает введение русского языка как регионального на Донбассе

Андрей Богдан, назначенный руководителем Офиса Президента, считает, что русскому языку стоит предоставить статус регионального в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал он.

Богдан считает, что такие вопросы должны решаться на референдумах.

На вопрос о том, что такое решение могут захотеть принять и другие области, Богдан ответил, что нельзя навязывать мнение лишь части Украины и необходимо искать компромиссы.

"Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне? Разговаривать бесконечно о хорошем можно. Но в это время надо поехать на фронт, посмотреть, кто и как разговаривает в окопах и принять решение... Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?" - сказал он.

При этом руководитель Офиса Президента выступил против предоставления русскому языку статуса государственного, поскольку считает, что это углубит конфликт.

"Не думаю, что он (второй государственный язык) решает этот вопрос. Он углубляет конфликт. В данном случае я – против", - сказал Богдан.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский против ущемления русского языка и языков других нацменьшинств.

Тем времнем каждый пятый гражданин Украины хочет, чтоб русский был государственным языком и большинство украинцев за изучение русского языка в школах.