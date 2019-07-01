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01 июля 2019, понедельник, 16:16 169
Силовые структуры 2019-07-01T16:26:24+03:00
Українські Новини
Следствие считает самоубийство главной версией гибели Тымчука

Следствие считает самоубийство главной версией гибели Тымчука

Следствие считает, что главной версией гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") является самоубийство.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пока мы видим, что это самоубийство, но по делу назначены и проводятся экспертизы, результат которых может указать на точную причину гибели", - сказал он.

По его словам, на данный момент, исходя из показаний свидетелей по делу установлено, что все происходило именно так, как они и рассказали.

Характер смертельного ранения Тымчука также указывает на то, что он мог сам выстрелить в себя именно таким образом.

При этом источник подчеркивает, что все зависит именно от результатов экспертиз, которые обычно проводятся в течение трех недель.

Как сообщали Українськi Новини, гражданская жена Тымчука Алена Коваль, которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Дмитрия Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество". 

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