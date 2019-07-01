Следствие считает самоубийство главной версией гибели Тымчука

Следствие считает, что главной версией гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") является самоубийство.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Пока мы видим, что это самоубийство, но по делу назначены и проводятся экспертизы, результат которых может указать на точную причину гибели", - сказал он.\r\nПо его словам, на данный момент, исходя из показаний свидетелей по делу установлено, что все происходило именно так, как они и рассказали.\r\nХарактер смертельного ранения Тымчука также указывает на то, что он мог сам выстрелить в себя именно таким образом.\r\nПри этом источник подчеркивает, что все зависит именно от результатов экспертиз, которые обычно проводятся в течение трех недель.\r\nКак сообщали Українськi Новини, гражданская жена Тымчука Алена Коваль, которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.\r\nДмитрия Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество".