Следствие считает самоубийство главной версией гибели Тымчука

Следствие считает, что главной версией гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") является самоубийство.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пока мы видим, что это самоубийство, но по делу назначены и проводятся экспертизы, результат которых может указать на точную причину гибели", - сказал он.

По его словам, на данный момент, исходя из показаний свидетелей по делу установлено, что все происходило именно так, как они и рассказали.

Характер смертельного ранения Тымчука также указывает на то, что он мог сам выстрелить в себя именно таким образом.

При этом источник подчеркивает, что все зависит именно от результатов экспертиз, которые обычно проводятся в течение трех недель.

Как сообщали Українськi Новини, гражданская жена Тымчука Алена Коваль, которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Дмитрия Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество".