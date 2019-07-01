Слідство вважає самогубство головною версією загибелі Тимчука

Слідство вважає, що головною версією загибелі депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт") є самогубство.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Поки ми бачимо, що це самогубство, але у справі призначено і проводяться експертизи, результат яких може вказати точну причину загибелі", - сказав він.\r\nЗа його словами, на сьогодні, виходячи з показань свідків у справі встановлено, що все відбувалося саме так, як вони і розповіли.\r\nХарактер смертельного поранення Тимчука також вказує на те, що він міг сам вистрілити в себе саме таким чином.\r\nПри цьому наголосивши, що все залежить саме від результатів експертиз, які зазвичай проводяться протягом трьох тижнів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, цивільна дружина Тимчука Альона Коваль, яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок.\r\nДмитра Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".