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01 липня 2019, понеділок, 16:16 24
Силові структури 2019-07-01T18:00:03+03:00
Українські Новини
Слідство вважає самогубство головною версією загибелі Тимчука

Слідство вважає самогубство головною версією загибелі Тимчука

Слідство вважає, що головною версією загибелі депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт") є самогубство.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Поки ми бачимо, що це самогубство, але у справі призначено і проводяться експертизи, результат яких може вказати точну причину загибелі", - сказав він.

За його словами, на сьогодні, виходячи з показань свідків у справі встановлено, що все відбувалося саме так, як вони і розповіли.

Характер смертельного поранення Тимчука також вказує на те, що він міг сам вистрілити в себе саме таким чином.

При цьому наголосивши, що все залежить саме від результатів експертиз, які зазвичай проводяться протягом трьох тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, цивільна дружина Тимчука Альона Коваль, яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок.

Дмитра Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".

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