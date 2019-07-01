Погода різко ускладниться майже по всій Україні з вівторка, - ДСНС

В той час, як у вівторок в Україну прийдуть грози зі шквалами, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди 2 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

За прогнозами Гідрометеорологічного центру, 2 липня вночі в західних і північних областях, удень по всій країні, крім півдня, будуть грози, місцями шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями спостерігатимуться значні дощі та град.

Карта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини писали про те, як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька. Також сильна спека охопить Україну і піде на південь.

Тим часом рятувальники попередили про найвищий рівень пожежної небезпеки по Україні, а від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб.