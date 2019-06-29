Путин заявил, что связи между восстановлением России в ПАСЕ и освобождением украинских моряков нет

Президент России Владимир Путин отрицает связь между восстановлением полномочий России в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) и освобождением 24 украинских моряков.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита "Большой двадцатки (G-20)", передают Українськi Новини.

"Нет, да при чем здесь ПАСЕ и украинские моряки?" - ответил Президент РФ на вопрос о наличии такой связи.

Путин сказал, что якобы начальник Генштаба Вооруженных сил Украины признал, что проход украинских кораблей через Керченский пролив был провокацией экс-Президента Петра Порошенко.

Российский Президент уверен, что украинские военные моряки выполняли приказ командования, но совершили правонарушение согласно российскому законодательству.

Как сообщали Українськi Новини, 25 июня ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.

Президент Владимир Зеленский объявил о недоверии главе МИД Павлу Климкину, который действует, по его словам, без согласования с Президентом, а порой и вопреки его воле. Причиной такого жесткого конфликта стала нота о пленных моряках, направленная в РФ без согласования с Банковой.

После заявления Путина, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Министерство иностранных дел выразило протест России в связи невыполнением решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.