У Зеленского есть кандидатуры на должности министров иностранных дел, обороны и главы СБУ, - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что у Президента Владимира Зеленского есть кандидатуры на должности министра иностранных дел, министра обороны и главы Службы безопасности Украины.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\n"Есть (кандидатуры), но это будет анонсировать Президент. Конечно есть, иначе он не подавал бы на увольнение ни министра обороны, ни министра иностранных дел, ни главы СБУ", - сказал он.\r\nДанилюк не раскрыл фамилии кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.\r\nРанее Грицак подал в отставку.\r\nА Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.