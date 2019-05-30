У Зеленского есть кандидатуры на должности министров иностранных дел, обороны и главы СБУ, - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что у Президента Владимира Зеленского есть кандидатуры на должности министра иностранных дел, министра обороны и главы Службы безопасности Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Есть (кандидатуры), но это будет анонсировать Президент. Конечно есть, иначе он не подавал бы на увольнение ни министра обороны, ни министра иностранных дел, ни главы СБУ", - сказал он.

Данилюк не раскрыл фамилии кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, в Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.

Ранее Грицак подал в отставку.

А Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.