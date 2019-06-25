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25 июня 2019, вторник, 14:00 155
Верховная Рада и партии 2019-06-25T14:00:53+03:00
Українські Новини
Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе а

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ассамблеи

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) просит Верховную Раду рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ассамблеи.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", заместитель председателя фракции и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передают Українські Новини.

"Решение украинской делегации в ПАСЕ... Мы обращаемся к Верховной Раде срочно рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ПАСЕ", - написал он.

Кроме этого, украинская делегация призывает Президента Владимира Зеленского и Министерство иностранных дел (МИД) срочно выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы.

Как сообщали Українські Новини, первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ирина Геращенко сообщила, что украинская делегация покинула зал заседаний ассамблеи до четверга.

ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.

Ирина Геращенко утверждает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.

Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что отмена российского запрета только ослабит ПАСЕ, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.

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