10 причин, чтобы начать есть малину

Лето в самом разгаре. На рынках и полках супермаркетов появилось множество разных ягод и фруктов. А это значит, что пора запасаться витаминами на зиму. Помимо того, что малина имеет приятный вкус, она еще и очень полезная, также как шелковица, вишня и черешня.



Полезные свойства малины:

Ягода содержит полезный сахар, такой как фруктоза и глюкоза. Они необходимы для работы мозга и сердечно-сосудистой системы.



Малина богата салициловой кислотой, которая имеет жаропонижающие свойства.



Благодаря витаминам А, В, С, РР ягоду рекомендуют употреблять при проблемах с желудком.



Свежие ягоды малины эффективны при лечении атеросклероза, гипертонии, колитов, цинги, малокровия.



Малина способна поддерживать тонус кожи и омолаживать.



Подходит тем, кто придерживается диеты, ведь калорийность малины 41 ккал на 100 грамм продукта.



Малина помогает женщине забеременеть и выносить здорового малыша благодаря фолиевой кислоте.



В листьях малины содержатся вещества, которые стимулируют мускулатуру кишечника и матки.



Ягоду также используют как антистрессовое средство. Напитки с малины рекомендуют пить при неврозах, депрессиях и для улучшения сна.



Малина очищает кровеносные и лимфатичиские сосуды от холестериновых бляшек.

Плоды малины употребляются как свежими, так и замороженными. Также малину используют для приготовления варенья, желе, мармелада, соков. Малиновые вина, наливки, ликеры и настойки обладают высокими вкусовыми качествами.

Противопоказания: малина способна вызывать аллергическую реакцию, не рекомендуется употреблять малину при язве, гастрите и других заболеваниях кишечно-желудочного тракта. А также людям, у которых проблемы с почками, бронхиальная астма и полипы в носу.



Напомним, на торговых просторах уже появилась украинская черника и голубика: сколько стоят ягоды.



Тем временем экономисты спрогнозировали цены ягод на этот летний сезон.

Также в некоторых областях Украины ожидается снижение цен на клубнику.





