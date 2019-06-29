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29 июня 2019, суббота, 08:00 556
Lifestyle 2019-06-29T08:00:04+03:00
Українські Новини
10 причин, чтобы начать есть малину

10 причин, чтобы начать есть малину

Малина. Фото: pixabay
Малина. Фото: pixabay

Лето в самом разгаре. На рынках и полках супермаркетов появилось множество разных ягод и фруктов. А это значит, что пора запасаться витаминами на зиму. Помимо того, что малина имеет приятный вкус, она еще и очень полезная, также как шелковица, вишня и черешня


Полезные свойства малины:

    • Ягода содержит полезный сахар, такой как фруктоза и глюкоза. Они необходимы для работы мозга и сердечно-сосудистой системы.
    • Малина богата салициловой кислотой, которая имеет жаропонижающие свойства.
    • Благодаря витаминам А, В, С, РР ягоду рекомендуют употреблять при проблемах с желудком.
    • Свежие ягоды малины эффективны при лечении атеросклероза, гипертонии, колитов, цинги, малокровия.
    • Малина способна поддерживать тонус кожи и омолаживать.
    • Подходит тем, кто придерживается диеты, ведь калорийность малины 41 ккал на 100 грамм продукта.
    • Малина помогает женщине забеременеть и выносить здорового малыша благодаря фолиевой кислоте.
    • В листьях малины содержатся вещества, которые стимулируют мускулатуру кишечника и матки.
    • Ягоду также используют как антистрессовое средство. Напитки с малины рекомендуют пить при неврозах, депрессиях и для улучшения сна.
    • Малина очищает кровеносные и лимфатичиские сосуды от холестериновых бляшек.

Плоды малины употребляются как свежими, так и замороженными. Также малину используют для приготовления варенья, желе, мармелада, соков. Малиновые вина, наливки, ликеры и настойки обладают высокими вкусовыми качествами.

Противопоказания: малина способна вызывать аллергическую реакцию, не рекомендуется употреблять малину при язве, гастрите и других заболеваниях кишечно-желудочного тракта. А также людям, у которых проблемы с почками, бронхиальная астма и полипы в носу.

Напомним, на торговых просторах уже появилась украинская черника и голубика: сколько стоят ягоды.

Тем временем экономисты спрогнозировали цены ягод на этот летний сезон.

Также в некоторых областях Украины ожидается снижение цен на клубнику.


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