10 причин, чтобы начать есть малину

Лето в самом разгаре. На рынках и полках супермаркетов появилось множество разных ягод и фруктов. А это значит, что пора запасаться витаминами на зиму. Помимо того, что малина имеет приятный вкус, она еще и очень полезная, также как шелковица, вишня и черешня. Полезные свойства малины:\r\n\r\n\r\nЯгода содержит полезный сахар, такой как фруктоза и глюкоза. Они необходимы для работы мозга и сердечно-сосудистой системы.\r\nМалина богата салициловой кислотой, которая имеет жаропонижающие свойства.\r\nБлагодаря витаминам А, В, С, РР ягоду рекомендуют употреблять при проблемах с желудком.\r\nСвежие ягоды малины эффективны при лечении атеросклероза, гипертонии, колитов, цинги, малокровия.\r\nМалина способна поддерживать тонус кожи и омолаживать.\r\nПодходит тем, кто придерживается диеты, ведь калорийность малины 41 ккал на 100 грамм продукта.\r\nМалина помогает женщине забеременеть и выносить здорового малыша благодаря фолиевой кислоте.\r\nВ листьях малины содержатся вещества, которые стимулируют мускулатуру кишечника и матки.\r\nЯгоду также используют как антистрессовое средство. Напитки с малины рекомендуют пить при неврозах, депрессиях и для улучшения сна.\r\nМалина очищает кровеносные и лимфатичиские сосуды от холестериновых бляшек.\r\n\r\n\r\nПлоды малины употребляются как свежими, так и замороженными. Также малину используют для приготовления варенья, желе, мармелада, соков. Малиновые вина, наливки, ликеры и настойки обладают высокими вкусовыми качествами.\r\nПротивопоказания: малина способна вызывать аллергическую реакцию, не рекомендуется употреблять малину при язве, гастрите и других заболеваниях кишечно-желудочного тракта. А также людям, у которых проблемы с почками, бронхиальная астма и полипы в носу. Напомним, на торговых просторах уже появилась украинская черника и голубика: сколько стоят ягоды. Тем временем экономисты спрогнозировали цены ягод на этот летний сезон.\r\nТакже в некоторых областях Украины ожидается снижение цен на клубнику.