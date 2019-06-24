Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і відразу призначив їм тимчасові заміни

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації, Олексія Муляренка - Рівненської та Олександра Вельбівця - Черкаської та призначив тимчасових виконувачів їхніх обов'язків.

Про це йдеться в указах №№ 425-430 від 24 червня, передають Українські Новини.

Голів ОДА звільнено у зв'язку із завершенням терміну повноважень Президента, який їх призначив.

Тимчасово виконувати обов'язки в Житомирській і Рівненській ОДА будуть заступники екс-голів Ярослав Лагута та Ігор Тимошенко відповідно, а Черкаській - перший заступник Тарас Висоцький.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Пізніше в Кабміні анонсували призначення нових губернаторів.

Також Зеленський призначив Пругла в.о. губернатора Полтавської області. Раніше перший заступник полтавського губернатора Песоцький подав у відставку.