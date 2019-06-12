В Кабмине анонсировали назначение новых губернаторов

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует назначение новых председателей областных государственных администраций в ближайшее время.

Об этом он сказал на заседании правительства, передают Українські Новини.

"Сегодня поднимался вопрос губернаторов. Я думаю, что в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам. Если бы Кабинет Министров эффективно обработал и на следующем заседании были соответствующие представления, было бы очень хорошо",- сказал он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство рассмотрит кандидатуры, когда получит соответствующую информацию, поскольку Кабмин заинтересован назначить в каждую область профессиональные кадры как можно быстрее.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил временных глав 12 областей.

Тем временем, Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов.

Также Зеленский уволил глав 15 обладминистраций.