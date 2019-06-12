В Кабмине анонсировали назначение новых губернаторов

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует назначение новых председателей областных государственных администраций в ближайшее время.\r\nОб этом он сказал на заседании правительства, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня поднимался вопрос губернаторов. Я думаю, что в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам. Если бы Кабинет Министров эффективно обработал и на следующем заседании были соответствующие представления, было бы очень хорошо",- сказал он.\r\nВ свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство рассмотрит кандидатуры, когда получит соответствующую информацию, поскольку Кабмин заинтересован назначить в каждую область профессиональные кадры как можно быстрее.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил временных глав 12 областей.\r\nТем временем, Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов.\r\nТакже Зеленский уволил глав 15 обладминистраций.