Зеленский назначил Пругло и.о. губернатора Полтавской области

Об этом говорится в указе №413, передают Українські Новини.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации на Пругло Олега Евгеньевича", - говорится в нем.

Олег Пругло родился в 1964 году в Донецке.

В 1985 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. Военную службу проходил на различных должностях до 1999 года.

В мае 1986 года участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

С 1999 года - пенсионер Вооруженных Сил.

В 2000 году окончил Полтавский кооперативный институт по специальности экономист-финансист.

В 2006 году избран председателем Октябрьского районного в г. Полтаве совета.

Пругло с мая 2014 года до назначения его и.о. главы Полтавской ОГА занимал должность заместителя главы Полтавской обладминистрации.

Женат, имеет сына.