Зеленский назначил Пругло и.о. губернатора Полтавской области

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Олега Пругло.\r\nОб этом говорится в указе №413, передают Українські Новини.\r\n"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации на Пругло Олега Евгеньевича", - говорится в нем.\r\n\r\nОлег Пругло родился в 1964 году в Донецке.\r\nВ 1985 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. Военную службу проходил на различных должностях до 1999 года.\r\nВ мае 1986 года участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.\r\nС 1999 года - пенсионер Вооруженных Сил.\r\nВ 2000 году окончил Полтавский кооперативный институт по специальности экономист-финансист.\r\nВ 2006 году избран председателем Октябрьского районного в г. Полтаве совета.\r\nПругло с мая 2014 года до назначения его и.о. главы Полтавской ОГА занимал должность заместителя главы Полтавской обладминистрации.\r\nЖенат, имеет сына.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.\r\nРанее первый заместитель полтавского губернатора Песоцкий подал в отставку. Кроме того, суд арестовал премиум-автомобиль полтавского экс-губернатора Головко.