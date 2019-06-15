подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
15 июня 2019, суббота, 14:34 437
Президент 2019-06-15T14:35:08+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Пругло и.о. губернатора Полтавской области

Зеленский назначил Пругло и.о. губернатора Полтавской области

Олег Пругло. Фото: poltava.pl
Олег Пругло. Фото: poltava.pl

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Олега Пругло.

Об этом говорится в указе №413, передают Українські Новини.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации на Пругло Олега Евгеньевича", - говорится в нем.

Олег Пругло родился в 1964 году в Донецке.

В 1985 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. Военную службу проходил на различных должностях до 1999 года.

В мае 1986 года участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

С 1999 года - пенсионер Вооруженных Сил.

В 2000 году окончил Полтавский кооперативный институт по специальности экономист-финансист.

В 2006 году избран председателем Октябрьского районного в г. Полтаве совета.

Пругло с мая 2014 года до назначения его и.о. главы Полтавской ОГА занимал должность заместителя главы Полтавской обладминистрации.

Женат, имеет сына.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.

Ранее первый заместитель полтавского губернатора Песоцкий подал в отставку. Кроме того, суд арестовал премиум-автомобиль полтавского экс-губернатора Головко.

Больше новостей о: Полтавская область Губернатор Указ Президента Полтавская областная государственная администрация Полтавская ОГА Владимир Зеленский

Архив
Новости
ЦИК отказал в регистрации 7 кандидатам в депутаты 16:51
Ликвидация незаконного трубопровода. Фото: Госпогранслужба
Незаконный трубопровод для перекачки нефти был проложен из РФ в Луганскую область, - Госпогранслужба 16:36
Сексистская, по мнению британцев, реклама молочной смеси Aptamil. Фото: Aptamil
В Британии запретили сексизм в рекламе: список вредных стереотипов по версии англичан 16:02
Инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время, - Зеленский 15:26
На Троицу в Украине будет засуха и 35-градусная жара 15:07 Карта
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
На Киев надвигается гроза 16:56
Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента 23:55
Среди избивавших Вадима Макарюка был кандидат в депутаты от "Нацкорпуса", – журналист 18:40
больше новостей
Среди избивавших Вадима Макарюка был кандидат в депутаты от "Нацкорпуса", – журналист 18:40
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Хотел Симеона: Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля ПЦУ, - Филарет 13:28
Наталья Баласинович. Скриншот видео youtube.com/АПУ
Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую 10:53
Год назад Омелян подписал меморандум о сотрудничестве с Нyperloop 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok