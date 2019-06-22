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  • Рестораторы из Москвы сделали грузинам скидку в ответ на прибавку к счету россиянам в Грузии
22 июня 2019, суббота, 18:45 240
Мир 2019-06-22T18:55:40+03:00
Українські Новини
Рестораторы из Москвы сделали грузинам скидку в ответ на прибавку к счету россиянам в Грузии

Рестораторы из Москвы сделали грузинам скидку в ответ на прибавку к счету россиянам в Грузии

Московское заведение "Платов паб" объявило на выходных скидку 25% для обладателей грузинских паспортов.

Как пишет "Страна", сообщение об акции появилось на Instagram-странице кафе.

Руководство паба сделало такой подарок посетителям в ответ на действия грузинских коллег.

"Несколько кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси приняли решение добавлять в счет российским туристам 20% суммы сверх заказа. "Платов Паб" принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра", - сказано в Instagram-записи паба.

Решение грузинских рестораторов связано с последними событиями в Тбилиси. 

Как сообщали Українські Новини, по результатам выборов в Грузии новым президентом должна была стать женщина. При этом в Тбилиси прошел многотысячный митинг против результата президентских выборов.

Проигравший выборы кандидат в президенты Грузии отказывался признать их итоги. После массовых протестов в Грузии принесла присягу Саломе Зурабишвили. Теперь она официально ступила в должность президента страны.

В четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

В 2018 году Служба государственной безопасности Грузии опубликовала доклад, в котором главной угрозой для страны называет Москву. Речь идет о гибридной войне и кампании по дезинформации. После победы на выборах в 2018 году действующий президент Саломе Зурабишвили публично заявляла об отказе от сотрудничества с Россией, однако политики двух стран встречаются регулярно. 

Тем временем, Россия обвинила украинского депутата в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина. Ранее грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы.

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