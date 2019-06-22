Ресторатори з Москви зробили грузинам знижку у відповідь на надбавку до рахунку росіянам в Грузії

Московське заклад "Платов паб" оголосило на вихідних знижку 25% для власників грузинських паспортів.

Як пише "Страна", повідомлення про акцію з'явилося на Instagram-сторінці кафе.

Керівництво пабу зробило такий подарунок відвідувачам у відповідь на дії грузинських колег.

"Кілька кафе і ресторанів в Батумі і Тбілісі прийняли рішення додавати в рахунок російським туристам 20% суми понад замовлення. "Платов Паб" прийняв особливі контрзаходи. Сьогодні і завтра ми робимо знижку в 25% всім власникам грузинських паспортів. Якщо хтось в світі множить зло, наше завдання зробити ще більше добра", - сказано в Instagram-запису пабу.

Рішення грузинських рестораторів пов'язане з останніми подіями в Тбілісі.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами виборів у Грузії новим президентом повинна була стати жінка.

При цьому в Тбілісі пройшов багатотисячний мітинг проти результату президентських виборів.

Кандидат у президенти Грузії, який програв вибори, відмовлявся визнати їх підсумки. Після масових протестів у Грузії принесла присягу Саломе Зурабішвілі. Тепер вона офіційно ступила на посаду президента країни.

У четвер, 20 червня, в Грузії почалися масові протести через участь російської парламентської делегації в 26-й Міжпарламентської асамблеї Православ'я (МАП). Невдоволення громадськості викликав той факт, що ведучий сесії депутат російської Думи Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії. Це було сприйнято багатьма громадянами Грузії, як образу - на тлі триваючої російської військової окупації. Після цього російській делегації довелося терміново покинути країну в супроводі охорони в зв'язку з початком в Грузії акціями протесту проти їх перебування в країні.

Раніше, в 2018 році Служба державної безпеки Грузії опублікувала доповідь, в якому головною загрозою для країни називає Москву. Йдеться про гібридної війні і кампанії по дезінформації. Після перемоги на виборах у 2018 році чинний президент Саломе Зурабішвілі публічно заявляла про відмову від співпраці з Росією, проте політики двох країн зустрічаються регулярно.

Тим часом, Росія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образу Путіна. Раніше грузинські прикордонники через росіян перейшли на посилений режим роботи.