Россия обвинила украинского депутата в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина

Депутат Украины и религиевед Виктор Еленский, который находился на 26 сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия, в четверг, 20 июня, публично осудил оккупацию Россией православных стран Грузии, Молдовы и Украины. За что был обвинен представителем российской делегации. Об этом сообщил помощник депутата Дмитрий Горевой на своей странице в Facebook.

Горевой напомнил, что 19 июня начала свою работу 26 сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая в этом году проводится в Грузии. Украину в составе официальной делегации представляет народный депутат Виктор Еленский, который является заместителем Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины.

"Заседание Ассамблеи началось со скандала. Год назад президентом МАП был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов. В качестве президента МАП он должен был вести заседание Генеральной Ассамблеи. Поскольку мероприятие проводилось в парламенте Грузии, то Гаврилов должен был занять место спикера парламента.

Это возмутило грузинских парламентариев, которые заблокировали трибуну. В течение дня президент Грузии Саломе Зурабишвили и многочисленные грузинские политики высказывали свое недовольство такими действиями российской делегации", - написал он.

Из-за значительного общественного резонанса МАП была вынуждена досрочно закрыть заседание. Возмущенные граждане Грузии пришли в гостиницу, где проживали члены делегаций, чтобы выразить свой протест против присутствия российской делегации, добавил Горевой.

"К протестующим вышел глава украинской делегации Виктор Еленский, который заявил СМИ, что он осуждает оккупацию Россией таких православных стран, как Грузия Молдова и Украина и действия России ставят крест на всеправославной солидарности.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов обвинил Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих, оскорблении в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина и сделал все возможное для исключения народного депутата Украины из участников Генеральной Ассамблеи МАП", - сообщил Горевой.

Напомним, что в Тбилиси протестующие штурмом заняли парламент из-за российских политиков.