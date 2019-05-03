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03 мая 2019, пятница, 20:24 604
Европа 2019-05-03T20:30:39+03:00
Українські Новини
Грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы

Грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы

Грузинские пограничники перешли на усиленный режим работы из-за увеличения потока туристов, пересекающих границу Грузии со стороны России через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс".

По данным министерства внутренних дел Грузии, пограничный пункт пропуска "Казбеги" на границе с Россией работает в полную нагрузку, пишет "Грузия Online".

В МВД Грузии отмечают, что каждый гражданин после прохождения обычной пограничной процедуры пересекает государственную границу без каких-либо препятствий со стороны грузинских пограничников.

Между тем российские СМИ сообщают, что на грузинско-российской государственной границе создалась очередь в почти 10 километров из желающих попасть в Грузию на традиционные майские праздники. В результате людям приходится ждать по 12-13 часов, чтобы пересечь границу.

Российские туристы, которые уже шестой час ожидают своей очереди проехать в Грузию, заявили грузинскому агентству "Акцент", что "на грузинской стороне нет проблемы, а на российской есть — заплати 200 долларов и проблем не будет".

Напомним, Украина, Грузия и Молдова договорились о создании межпарламентской ассамблеи.

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