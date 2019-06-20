В Тбилиси протестующие штурмом заняли парламент из-за российских политиков

Выступление российских политиков в парламенте Грузии стало причиной массовых протестов и вероятной отставки спикеры парламента страны. Об этом сообщает Грузия online.

В четверг тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.

Недовольство общественности вызвал тот факт, что в парламенте проходила сессия Межпарламентской православной ассамблеи, а ведущий сессии депутат российской Думы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии.

После этого российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

Оппозиция дала правящей партии срок в один час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

Полиция пыталась остановить их, но не применяла дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Ранее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Сразу после возвращения Кобахидзе планировал объявить о своей отставке.

Позже руководство правящей партии заявило, что произошла "протокольная ошибка" и прервало международный парламентский форум, в котором принимало участие 100 делегатов из 25 стран.

Как сообщали Українські Новини, по результатам выборов в Грузии новым президентом должна была стать женщина.

При этом в Тбилиси прошел многотысячный митинг против результата президентских выборов.

Проигравший выборы кандидат в президенты Грузии отказывался признать их итоги.

После массовых протестов в Грузии принесла присягу Саломе Зурабишвили. Теперь она официально ступила в должность президента страны.