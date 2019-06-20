В Тбилиси протестующие штурмом заняли парламент из-за российских политиков

Выступление российских политиков в парламенте Грузии стало причиной массовых протестов и вероятной отставки спикеры парламента страны. Об этом сообщает Грузия online.\r\nВ четверг тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.\r\nНедовольство общественности вызвал тот факт, что в парламенте проходила сессия Межпарламентской православной ассамблеи, а ведущий сессии депутат российской Думы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии.\r\nПосле этого российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.\r\nОппозиция дала правящей партии срок в один час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.\r\nПолиция пыталась остановить их, но не применяла дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.\r\nРанее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Сразу после возвращения Кобахидзе планировал объявить о своей отставке.\r\nПозже руководство правящей партии заявило, что произошла "протокольная ошибка" и прервало международный парламентский форум, в котором принимало участие 100 делегатов из 25 стран.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по результатам выборов в Грузии новым президентом должна была стать женщина.\r\nПри этом в Тбилиси прошел многотысячный митинг против результата президентских выборов.\r\nПроигравший выборы кандидат в президенты Грузии отказывался признать их итоги.\r\nПосле массовых протестов в Грузии принесла присягу Саломе Зурабишвили. Теперь она официально ступила в должность президента страны.