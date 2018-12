Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Один из лидеров - Георгий Вашадзе - отметил, что для удовлетворения требований оппозиции правящей партии дан срок до 16 декабря, т.к. у них есть информация о том, что инаугурация Саломе Зурабишвили запланирована именно на этот день. Следующая акция протеста состоится 16 декабря.

"Отсчет включен, срок до 16 декабря. Мы остаемся в конституционных рамках, но у нас есть право опротестовать украденные выборы, и мы делаем это. Поэтому мы ждем вашего ответа", - заявил он.

Как сообщила Грузия Online, оппозиционное объединение "Сила в единстве" намерено подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов и провести расследование нарушений, о которых говорили в своих заключениях и международные организации, которые вели наблюдение за выборами в Грузии.

На акции выступили кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (через Skype), и другие лидеры оппозиционного объединения.

#Georgian opposition activists protest in #Tbilisi against "criminal" power of billionaire Bidzina Ivanishvili and his ally, the first woman President Salome Zurabishvili. pic.twitter.com/DslDDkuq6x