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22 июня 2019, суббота, 17:45 305
Политика 2019-06-22T17:45:50+03:00
Українські Новини
Брат представителя Президента в Раде баллотируется кандидатом в депутаты от "Слуги народа"

Брат представителя Президента в Раде баллотируется кандидатом в депутаты от "Слуги народа"

Николай Стефанчук Фото: law.univ.kiev.ua
Николай Стефанчук Фото: law.univ.kiev.ua

Партия "Слуга народа", избирательный список которой возглавили Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук, выдвинула Николая Стефанчука, брата представителя Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслана Стефанчука, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №187 (Хмельницкая область) на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

Об этом свидетельствует список кандидатов партии в Хмельницкой области, обнародованный в мессенджере Telegram, передают Українські Новини.

"Окончил юридический факультет в Хмельницком институте регионального управления и права, Хмельницкий национальный университет по специальности "Социальная педагогика", Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию по специальности "Управление учебным заведением" и Хмельницкий университет управления и права по специальности "Государственная служба". Работает начальником юридического отдела государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". Член всеукраинской общественной организации "Ассоциация цивилистов Украины". Основатель и председатель общественной организации "Европейский научно-исследовательский институт права", - пишет "Слуга народа".

На данный момент в этом округе зарегистрировано 3 кандидата: действующий депутат от этого округа Сергей Мельник (фракция "Блок Петра Порошенко"), экс-секретарь Хмельницкого городского совета Константин Чернилевский от партии "Гражданская позиция" и Майя Онищук от Аграрной партии.

Как сообщали Українські Новини, партия "Слуга народа" намерена выдвинуть футболиста Артема Федецкого кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №118 во Львовской области.

Тем временем, был публикован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". 

Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков и популярный КВНщик Сивохо.

Больше новостей о: Внеочередные выборы ВР Партия "Слуга народа" Руслан Стефанчук

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