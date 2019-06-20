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20 червня 2019, четвер, 17:49 54
Силові структури 2019-06-20T20:00:03+03:00
Українські Новини
Тимчук під час загибелі був у тверезому стані

Тимчук під час загибелі був у тверезому стані

Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook
Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook

Депутат Верховної Ради Дмитро Тимчук (фракція "Народний фронт") під час загибелі був у тверезому стані.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він був тверезий", - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, призначено низку експертиз у справі про загибель депутата, а також взяті відбитки пальців (змиви з рук) у жінки, яка в момент загибелі Тимчука перебувала в квартирі.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство.

Під час проведення слідчих дій щодо смерті депутата від "Народного фронту" Дмитра Тимчука стало відомо про можливу відсутність в квартирі, де знайшли його тіло, кількох ювелірних виробів.

Тим часом користувачі соціальних мереж активно обговорюють загибель Дмитра Тымчука. У версію про те, що Тимчук застрелився, більшість не вірить.

В 2019 році колишній президент Петро Порошенко, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та Міноборони роздали 966 нагородних "стволів", 219 з яких отримали цивільні.

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