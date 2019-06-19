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19 июня 2019, среда, 19:41 12
Общество 2019-06-19T19:50:51+03:00
Українські Новини
Имел немало врагов: в соцсетях активно обсуждают смерть Тымчука

Имел немало врагов: в соцсетях активно обсуждают смерть Тымчука

В социальных сетях активно обсуждают гибель депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), который по предварительной версии застрелился из наградного пистолета.

Так, пользователей соцсетей отмечают проукраинскую позицию и активную помощь в ведении войны на Донбассе.

В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство пользователей не верит.

"Очень жаль Тымчука. В версию "застрелился во время чистки оружия" почти не верю. Бывший военный застрелился во время чистки пистолета? Эмм ... гипотетически это конечно возможно, но это надо сильно упороться или быть не в себе", - пишет Роман Кулик.

"Не верю, не хочется верить, что это случайность, неосторожное обращение с оружием. Он знал, что такое оружие и как его надо чистить. Посмотрим, что скажет следствие. Царство Небесное Соболезнования родным и близким. Дмитрий Тымчук был достойным патриотом Украины", - отмечает Анатолий Гриценко.

"Его роль весной 2014 просто неоценима, когда военные стрелять в оккупантов боялись, а журналисты в подавляющем большинстве не знали, что делает или сознательно лгали о шахтерах, крымских пляжниках и общественных конфликтах", - пишет Марина Данилюк-Ярмолаева.

"А вы еще верите в такое? Лично я не верю! Тымчук был не простым человеком и соответственно имел немало врагов, а тем более "по ту сторону". Сочувствую родным и близким", - делится своим мнением Владимир Нетребенко

"Довольно странно, почему он, как депутат, имеющий одну из самых высоких явок на заседаниях ВРУ, во время ее работы не был на ней присутствующим, а вместо этого сидел дома. А по словам Геращенко чистил оружие, еще и заряженное, что вообще полный бред. Здесь надо поставить вопрос Геращенко, на что он написал этот бред и не заинтересован ли он лицо в том, чтобы убийство стало самоубийством и поэтому публично вводит всех в заблуждение", - размышляет Юрий Чеботарев.

На странице в Facebook Дмитрия Тымчука также много людей пишут о том, что не верят в несчастный случай.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция начала расследовать гибель Дмитрия Тымчука как убийство.

Тело Дмитрия Тымчука со смертельным ранением обнаружила его жена.

 

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