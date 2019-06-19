Полиция рассказала о новых подробностях смерти Тымчука

Во время проведения следственных действий касательно смерти депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука стало известно о возможном отсутствии в квартире, где нашли его тело, нескольких ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.\r\n"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.\r\nТакже сообщается, что в настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств смерти нардепа Тымчука.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальная полиция начала расследовать гибель депутата Дмитрия Тымчука как убийство.\r\nРанее тело Дмитрия Тымчука со смертельным ранением обнаружила жена.\r\nТем временем в социальных сетях активно обсуждают гибель Дмитрия Тымчука. В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство пользователей сети не верит.