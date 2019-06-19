Полиция рассказала о новых подробностях смерти Тымчука

Во время проведения следственных действий касательно смерти депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука стало известно о возможном отсутствии в квартире, где нашли его тело, нескольких ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств смерти нардепа Тымчука.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция начала расследовать гибель депутата Дмитрия Тымчука как убийство.

Ранее тело Дмитрия Тымчука со смертельным ранением обнаружила жена.

Тем временем в социальных сетях активно обсуждают гибель Дмитрия Тымчука. В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство пользователей сети не верит.