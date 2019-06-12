Владислав Бухарев признан самым добропорядочным из 6 нардепов от Сумской области

Движение "Честно" обнародовало рейтинг добропорядочности народных депутатов Украины. Оно проанализировало 424 нардепов по 6 критериям: прогуливание работы, "кнопкодавство", поддержка политических реформ, антидемократичность (голосование за "диктаторские" законы 16 января, за необязательность юридического образования генпрокурора, за декриминализацию незаконного обогащения и за обязательность декларирования доходов общественными активистами), фигурирование в антикоррупционных расследованиях, "гречкосейство".

Об этом сообщило интернет-издание sumy.today.

Рейтинг составлен так, что №1 является недобропорядочным, а №424 - добропорядочным. Среди 6 нардепов от Сумской области наиболее добропорядочным признан Владислав Бухарев (ВО "Батьківщина"), который занял 377-е место в рейтинге с итоговым баллом -0,66.

Согласно рейтингу нардеп не был замечен в "кнопкодавстве", "гречкосействе" и прогуливании работы, не являлся фигурантом антикоррупционных расследований, не голосовал за ни один антидемократический закон, а наоборот поддержал большинство политических реформ.

Александр Сугоняко стал 2-м в рейтинге добропорядочности. Он занял 340-е место с итоговым баллом 0, потому что с одной стороны он поддержал большинство политреформ, а с другой - и большинство антидемократических законов.

На 3-м месте среди нардепов от Сумщины - Олег Медуница. Его общественность обвиняет в "кнопкодавстве" и поддержку одного из антидемократических законов. В то же время он поддержал 80% политических реформ. Его место в общем рейтинге - 305.

На четвертом месте Николай Лаврик (279-е место в общем рейтинге). Он фигурировал в антикоррупционном расследовании, а также его обвиняют в поддержке антидемократических законов.

Андрей Деркач второй по недобропорядочности из нардепов от Сумщины (64-е место в общем рейтинге). Он является фигурантом антикоррупционных расследований, прогульщик, поддержал половину антидемократических законов.

И самым недобропорядочным среди нардепов от Сумщины признан Игорь Молоток (31-е место в общем рейтинге). Он и "гречкосей", и "кнопкодав", и фигурант антикоррупционных расследований, поддержал 3/4 антидемократических законов. Единственное из позитива - Молоток поддержал большинство политреформы.

Согласно общему рейтингу, наиболее недобропорядочными нардепами стали Максим Ефимов и Александр Третьяков из "Блока Петра Порошенко". А наиболее добропорядочным - Оксана Юринец, также из "Блока Петра Порошенко".

Рейтинг и критерии, составленные Движением "Честно", являются рекомендательными для избирателей и призваны помочь гражданам Украины сделать сознательный выбор во время голосования.

Напомним, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.