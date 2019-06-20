Рада відмовилася надати офіційну біографію нардепа, глави СЗР Бухарєва

Апарат Верховної Ради України відмовився надати копію офіційної біографії народного депутата Владислава Бухарєва (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), який був призначений главою Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться у відповіді Ради на запит Українських Новини.

"Статтею 11 Закону України "Про інформацію" визначено, що до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження. Враховуючи, що ця інформація відображена в автобіографії народного депутата України Бухарєва В.В., надати її Вам без його згоди немає законних підстав", - вказано у листі.

Також у відповіді зазначили, що "народному депутату України Бухарєву В.В. надіслано лист з проханням дати згоду на надання запитуваної інформації".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив главою Служби зовнішньої розвідки нардепа Бухарєва (указ Президента №391 від 11 червня 2019 року).

Скріншот станом на 20 червня 2019 року.

Раніше 50-річний Бухарєв в березні-липні 2014 року обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Також в 2014 році, балотуючись до Ради, Бухарев серед своїх нагород вказав почесну нагороду Служби безпеки України медаль Федеральної служби безпеки Росії "За бойову співдружність". Пізніше він пояснив, що отримав цю медаль близько 10 років тому, за "участь у проведенні міжнародної операції з запобігання перекиданню великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".

Агитационная листовка Бухарева. Фото: Владислав Бухарев/Facebook

Згідно декларації про доходи, Бухарєв з 1987 року працював у державному секторі та в минулому році заробив 395 тис. гривень. Його дружина задекларувала лише заробітну плату в столичній Слов'янської гімназії в розмірі 91 тис. гривень на рік. При цьому сім'я володіє будинком площею 701 кв. м та кількома земельними ділянками загальною площею 3 тис. кв. м у Київській області. Подружжя має елітний годинник, 409 тис. доларів і 88 тис. євро готівкою. Дружина володіє нерухомістю в окупованому Криму: квартирою, паркомісцем та земділянкою. Також в 2018 році Бухарєв зробив доньці-студентці подарунок вартістю 15,5 млн гривень - ймовірно, мова йде про столичну квартиру площею 219 кв. м, власницею якої стала дівчина.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня рух "Чесно" оприлюднив рейтинг доброчесності народних депутатів України, в якому визнав Бухарєва найдобропоряднішим з 6 нардепів від Сумської області. Оцінювали народних обранців за 6 критеріям: прогулювання роботи, "кнопкодавство", підтримка політреформи, антидемократичність, фігурування в антикорупційних розслідуваннях і "гречкосійство".

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