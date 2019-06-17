ЦИК заявил, что зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины

Центральная избирательная комиссия на заседании 17 июня зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа.

"Сегодня комиссия зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 97, выдвинутых политическими партиями – 3", - говорится в сообщении.

Также отменена регистрация кандидата Гончаренко А.В., который баллотируется в ОВО № 137 в порядке самовыдвижения, в связи с его заявлением.

Кроме того, ЦИК признала В.И. Коновалюка таким, что отказался от баллотирования, поскольку он отозвал свое заявление о самовыдвижении кандидатом в народные депутаты в ОИО №60.

Центризбирком также отказал в регистрации трем лицам: Герговському А.Ю., выдвинутого в порядке самовыдвижения в ОИО № 62, Кривошее Г.Г. – в ОИО № 93 и Гинак А.Ф. – в ОВО № 141, в зв’язку с отсутствием документов, указанных в части второй статьи 55 избирательного закона.

Таким образом, на сегодняшний день в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 461 кандидата в народные депутаты Украины, в частности: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 414, выдвинутых политическими партиями – 47.

Напомним, что в ЦИКе зарегистрировали список первой партии.

А также ЦИК отказал в регистрации 7 кандидатам в депутаты.