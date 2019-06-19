Появились фото с места смерти Тымчука

В Киеве 19 июня был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук.\r\nИздание Obozrevatel обнародовало фотографии дома №10а на бульваре Перова, где произошла трагедия.\r\nНа месте ЧП работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.\r\nДом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel\r\nДом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel\r\nДом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel\r\nДом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Национальная полиция начала расследовать гибель депутата Дмитрия Тымчука как убийство.\r\nТело Дмитрия Тымчука со смертельным ранением обнаружила жена.\r\nВ социальных сетях активно обсуждают гибель Дмитрия Тымчука. В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство пользователей сети не верит.\r\nВ 2019 году бывший президент Петр Порошенко, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Минобороны раздали 966 наградных "стволов", 219 из которых получили гражданские.\r\n \r\n