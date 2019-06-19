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19 июня 2019, среда, 21:34 1212
Происшествия 2019-06-19T21:45:12+03:00
Українські Новини
Появились фото с места смерти Тымчука

Появились фото с места смерти Тымчука

Дом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel
Дом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel

В Киеве 19 июня был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

Издание Obozrevatel обнародовало фотографии дома №10а на бульваре Перова, где произошла трагедия.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Дом, где найден мертвым Тымчук. Фото: ObozrevatelДом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel

Дом, где найден мертвым Тымчук. Фото: ObozrevatelДом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel

Дом, где найден мертвым Тымчук. Фото: ObozrevatelДом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel

Дом, где найден мертвым Тымчук. Фото: ObozrevatelДом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция начала расследовать гибель депутата Дмитрия Тымчука как убийство.

Тело Дмитрия Тымчука со смертельным ранением обнаружила жена.

В социальных сетях активно обсуждают гибель Дмитрия Тымчука. В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство пользователей сети не верит.

В 2019 году бывший президент Петр Порошенко, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Минобороны раздали 966 наградных "стволов", 219 из которых получили гражданские.

 

 

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