З'явилися фото з місця смерті Тимчука

У Києві 19 червня був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційне опір", народний депутат ("Народний фронт") Дмитро Тимчук.\r\nВидання Obozrevatel оприлюднило фотографії будинку №10а на бульварі Перова, де сталася трагедія.\r\nНа місці НП працює слідчо-оперативна група Національної поліції.\r\nБудинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel\r\nБудинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel\r\nБудинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel\r\nБудинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національна поліція почала розслідувати загибель депутата Дмитра Тимчука як вбивство.\r\nТіло Дмитра Тимчука зі смертельним пораненням виявила дружина.\r\nВ соціальних мережах активно обговорюють загибель Дмитра Тымчука. У версію про те, що Тимчук застрелився, більшість користувачів мережі не вірить.\r\nВ 2019 році колишній президент Петро Порошенко, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та Міноборони роздали 966 нагородних "стволів", 219 з яких отримали цивільні.\r\n \r\n