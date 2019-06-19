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19 червня 2019, середа, 21:34 18
Події 2019-06-19T22:15:01+03:00
Українські Новини
З'явилися фото з місця смерті Тимчука

З'явилися фото з місця смерті Тимчука

Будинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel
Будинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel

У Києві 19 червня був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційне опір", народний депутат ("Народний фронт") Дмитро Тимчук.

Видання Obozrevatel оприлюднило фотографії будинку №10а на бульварі Перова, де сталася трагедія.

На місці НП працює слідчо-оперативна група Національної поліції.

Дім, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: ObozrevatelБудинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel

Дім, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: ObozrevatelБудинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel

Дім, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: ObozrevatelБудинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel

Дім, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: ObozrevatelБудинок, де знайдений мертвим Тимчук. Фото: Obozrevatel

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція почала розслідувати загибель депутата Дмитра Тимчука як вбивство.

Тіло Дмитра Тимчука зі смертельним пораненням виявила дружина.

В соціальних мережах активно обговорюють загибель Дмитра Тымчука. У версію про те, що Тимчук застрелився, більшість користувачів мережі не вірить.

В 2019 році колишній президент Петро Порошенко, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та Міноборони роздали 966 нагородних "стволів", 219 з яких отримали цивільні.

 

 

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