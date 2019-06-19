В деле крушения Malaysia Airlines доказательств причастности российских военных пока нет

Международная следственная группа, которая назвала подозреваемых в причастности к трагедии, заявляет, что доказательства причастности российских военных к крушению самолета Malaysia Airlines на данный момент отсутствуют.

Об этом на пресс-конференции сказал глава следственной группы Фред Вестербеке, передают Українськi Новини.

Он отметил, что 4 подозреваемых на данный момент уже не являются действующими российскими военнослужащими.

"У нас сейчас нет доказательств против действующих российских военных, но у нас есть информация об этих 4 лицах. Об остальных у нас достаточной информации еще нет", - заявил Вестербеке.

Он подчеркнул, что расследование еще продолжается, и свидетели продолжают представлять сведения.

Также прокурор отметил, что у следователей есть представление о цепочке российского военного командования, которое может быть причастно к отправке ЗРК "Бук" на Донбасс.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Международная следственная группа просит их допросить подозреваемых и не намерена просить Украину и Россию об экстрадиции.

Также были обнародованы перехваченные телефонные переговоры подозреваемого экс-"министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) с Аксеновым.