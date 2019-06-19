подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 16:14 260
Судебная власть 2019-06-19T16:27:09+03:00
Українські Новини
В деле крушения Malaysia Airlines доказательств причастности российских военных пока нет

В деле крушения Malaysia Airlines доказательств причастности российских военных пока нет

Международная следственная группа, которая назвала подозреваемых в причастности к трагедии, заявляет, что доказательства причастности российских военных к крушению самолета Malaysia Airlines на данный момент отсутствуют.

Об этом на пресс-конференции сказал глава следственной группы Фред Вестербеке, передают Українськi Новини.

Он отметил, что 4 подозреваемых на данный момент уже не являются действующими российскими военнослужащими.

"У нас сейчас нет доказательств против действующих российских военных, но у нас есть информация об этих 4 лицах. Об остальных у нас достаточной информации еще нет", - заявил Вестербеке.

Он подчеркнул, что расследование еще продолжается, и свидетели продолжают представлять сведения.

Также прокурор отметил, что у следователей есть представление о цепочке российского военного командования, которое может быть причастно к отправке ЗРК "Бук" на Донбасс.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году  суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Международная следственная группа просит их допросить подозреваемых и не намерена просить Украину и Россию об экстрадиции.

Также были обнародованы перехваченные телефонные переговоры подозреваемого экс-"министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) с Аксеновым.

Больше новостей о: Авиакатастрофа

Архив
Новости
Зеленский назначил Данилюка руководителем координационного центра кибербезопасности 17:25
Зеленский назначил четырех представителей Украины в ТКГ 17:07
Вопрос цены газа должен быть решен до осени, – Левочкин 17:05
27 человек подхватили инфекцию в озере под Луганском 16:47
Актер студии
Актер "Квартала 95" Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №33 16:34
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok