В деле крушения Malaysia Airlines доказательств причастности российских военных пока нет

Международная следственная группа, которая назвала подозреваемых в причастности к трагедии, заявляет, что доказательства причастности российских военных к крушению самолета Malaysia Airlines на данный момент отсутствуют.\r\nОб этом на пресс-конференции сказал глава следственной группы Фред Вестербеке, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что 4 подозреваемых на данный момент уже не являются действующими российскими военнослужащими.\r\n"У нас сейчас нет доказательств против действующих российских военных, но у нас есть информация об этих 4 лицах. Об остальных у нас достаточной информации еще нет", - заявил Вестербеке.\r\nОн подчеркнул, что расследование еще продолжается, и свидетели продолжают представлять сведения.\r\nТакже прокурор отметил, что у следователей есть представление о цепочке российского военного командования, которое может быть причастно к отправке ЗРК "Бук" на Донбасс.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2020 году суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\nМеждународная следственная группа просит их допросить подозреваемых и не намерена просить Украину и Россию об экстрадиции.\r\nТакже были обнародованы перехваченные телефонные переговоры подозреваемого экс-"министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) с Аксеновым.