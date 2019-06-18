Генштаб назвал количество российских военных на оккупированных территориях и границе с Украиной

Около 82 тыс. российских военнослужащих находятся на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной.\r\nОб этом сообщил на брифинге начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Гудзь, передают Українськi Новини.\r\n"Общее количество личного состава, который Россия содержит вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, составляет около 82 тыс. военнослужащих", - сообщил он.\r\nВ частности, в Ростовской области сформировано 25 батальонно-тактических групп и формируется армейская дивизия.\r\nКроме того, Гудзь сообщил, что в 2018 году РФ скрыто перекинула к украинской границе 250 танков Т-62.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Министерство обороны заявляет, что Россия наращивает свои войска у границ Украины и тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет. Также российские военные обстреляли из минометов мечеть в Донецке, 4 мины попали в купол.\r\nКроме того, Госдума РФ запретила военным размещать в интернете информацию о себе и своей семье.\r\nТем временем Луценко назвал точное количество военных, погибших и раненых на Донбассе.