Генштаб назвал количество российских военных на оккупированных территориях и границе с Украиной

Около 82 тыс. российских военнослужащих находятся на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной.

Об этом сообщил на брифинге начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Гудзь, передают Українськi Новини.

"Общее количество личного состава, который Россия содержит вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, составляет около 82 тыс. военнослужащих", - сообщил он.

В частности, в Ростовской области сформировано 25 батальонно-тактических групп и формируется армейская дивизия.

Кроме того, Гудзь сообщил, что в 2018 году РФ скрыто перекинула к украинской границе 250 танков Т-62.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство обороны заявляет, что Россия наращивает свои войска у границ Украины и тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет. Также российские военные обстреляли из минометов мечеть в Донецке, 4 мины попали в купол.

Кроме того, Госдума РФ запретила военным размещать в интернете информацию о себе и своей семье.

Тем временем Луценко назвал точное количество военных, погибших и раненых на Донбассе.