"Нельзя ждать результатов Минска еще 5 лет. Могут быть другие пути", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, заявивший накануне о неготовности к диалогу с сепаратистами, верит в "минский процесс", но в случае, если он не даст результатов в ближайшее время, готов пробовать любые другие форматы переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild, передают Українськi Новини.

"Моя цель - принести мир в Украину с помощью дипломатических средств, а не популизма. Позвольте мне подчеркнуть вновь, что ни суверенитет, ни территория, ни судьба украинского народа не станут разменной монетой в любой мирной сделке. Я сделаю все возможное, и я буду искать поддержки моих сограждан и международных партнеров в этих сложных стремлениях. Пока мы верим в Минский процесс. Мы надеемся, что это решение. Мы перезапускаем его, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных. Но мы не можем ждать еще 5 лет, потому что украинцы гибнут каждый день. Если потребуется, мы попробуем любой другой путь для переговоров, в "нормандском" или другом формате", - сказал он.

Зеленский также назвал санкции единственным рычагом для освобождения оккупированных территорий.

"Санкции - это дипломатический инструмент для достижения результатов, я имею в виду прекращение огня и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не работает, то механизм должен быть расширен", - сказал он.

Президент считает, что если эффект от санкций будет неудовлетворительным, то они должны быть расширены.

"Все войны заканчиваются. Мы сделаем все, чтобы добиться прекращения огня и остановить убийства и страдания наших людей в ближайшем будущем. Мы должны дать дипломатам возможность снова говорить, пока оружие молчит. Это то, на что я рассчитываю. И надеюсь, что это услышат в Москве", - сказал он.

Зеленский также назвал приоритетами новой власти развитие хороших отношений с Международным валютным фондом, Европейским Союзом и Организаций Североатлантического договора (НАТО).

"Украина стремится к европейской интеграции как к основному требованию нашего народа. Но мы понимаем, что нам необходимо добиться убедительных результатов, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС видели в нас равноправного члена Союза. И мы сделаем все, чтобы достичь этого... Украина также официально заявила о своем стремлении вступить в НАТО. Во-первых, я хочу внедрить стандарты НАТО в украинских Вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО и в будущем мы можем стать надежным членом альянса", - сказал глава государства.

Экономическими приоритетами новой власти он назвал установление верховенства права, валютную либерализацию, налоговое администрирование, земельную реформу, снижение административной нагрузки на бизнес и создание стимулов для малого и среднего бизнеса.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня минский процесс был перезапущен. Украина считает, что заседание впервые прошло конструктивно.

Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече.

Тем временем Украина и Франция готовят встречу в нормандском формате.