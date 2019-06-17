Зеленский заявил, что мы готовы прекратить огонь - но не готовы к переговорам с сепаратистами

Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами. Фото: АПУ

Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами. Фото: АПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в "минском формате". Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "Украинская правда".

Перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Зеленский опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - подчеркнул он.

В понедельник Зеленский находится во Франции с официальным визитом.

В программе визита запланированы встречи главы государства с руководством Франции, руководителями парламента, а также с ведущими представителями французского бизнеса.

18 июня он посетит Германию для встречи с Ангелой Меркель.