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17 июня 2019, понедельник, 20:17 34
Политика мира 2019-06-17T20:17:45+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что мы готовы прекратить огонь - но не готовы к переговорам с сепаратистами

Зеленский заявил, что мы готовы прекратить огонь - но не готовы к переговорам с сепаратистами

Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами. Фото: АПУ
Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами. Фото: АПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в "минском формате". Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает "Украинская правда".

Перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами". 

Зеленский опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - подчеркнул он.

В понедельник Зеленский находится во Франции с официальным визитом.

В программе визита запланированы встречи главы государства с руководством Франции, руководителями парламента, а также с ведущими представителями французского бизнеса.

18 июня он посетит Германию для встречи с Ангелой Меркель.

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