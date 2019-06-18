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18 июня 2019, вторник, 07:50 90
Президент 2019-06-18T08:01:49+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече

Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече

Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook
Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при первой встрече с президентом России Владимиром Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым – это Украина. Об этом Зеленский рассказал в интервью газете Bild.

На вопрос журналиста о том, что скажет Президент Путину во время их первой встречи, Зеленский ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина".

Отвечая на вопрос журналиста, не потерян ли Крым для Украины, Зеленский выразил надежду на скорое его возвращение.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - заявил Зеленский.

На вопрос, верит ли он в то, что Украина присоединится к ЕС, Зеленский ответил, что Украина уже является частью европейской семьи.

"Украина стремится к европейской интеграции, этого больше всех хочет наш народ. Но мы понимаем, что нам нужно показать убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС увидели нас как равноправного члена Союза. И мы сделаем все для этого", - сказал президент Украины.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Франция готовят встречу в нормандском формате.

Ранее Зеленский заявил, что мы готовы прекратить огонь, но не готовы к переговорам с сепаратистами.

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