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05 июня 2019, среда, 19:59 133
Внешняя политика 2019-06-05T20:45:02+03:00
Українські Новини
Заседание в Минске впервые прошло конструктивно, - Кучма

Заседание в Минске впервые прошло конструктивно, - Кучма

Кучма Леонид. Фото: pogliad.ua
Кучма Леонид. Фото: pogliad.ua

Бывший Президент (1994-2005 годы), глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма по итогам заседания ТКГ в Минске (Беларусь) 5 июня заявил, что заседание рабочих групп впервые прошло конструктивно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от Президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", - сказал он.

Кроме того, Кучма сообщил, что во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.

Кроме того, ТКГ обсуждала проблемы безопасности, указания не только времени начала "режима тишины" на Донбассе, но и механизма его внедрения.

Он заявил, что до 19 июня группа должна разработать предложения по поводу "режима тишины", а 19 июня - их утвердить.

Кучма также выразил надежду, что по результатам встречи ТКГ произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения на окупированных территориях Донбасса.

Также стороны договорились объявить "режим тишины" в Станице Луганской с 10 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Кучма возглавил украинскую часть ТКГ на переговорах в Минске 5 июня.

Кучма заявлял о намерении инициировать на заседании ТКГ перемирие на Донбассе на время уборки урожая.

Ранее Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Больше новостей о: Перемирие Переговоры в Минске Украино-российские отношения Военнопленные Леонид Кучма война на Донбассе ТКГ

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