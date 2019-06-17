подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
17 июня 2019, понедельник, 11:45 143
Происшествия 2019-06-17T11:45:26+03:00
Українські Новини
В Киеве "заминировали" центральную станцию метро

В Киеве "заминировали" центральную станцию метро

Станция
Станция "Олимпийская".

В выходной понедельник, 17 июня, на вход и выход закрыли центральную станцию метро синей ветки "Олимпийская". На горячую линию поступило сообщение об очередном минировании.

Около 10:00 поступил анонимный звонок о минировании,сообщает КП "Киевский метрополитен".

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения поверки. Кроме того, по предварительной информации, также "заминированы" посольство США, ресторан "Шато", Киево-Печерскйи лицей 171, аэропорт Борисполь, ряд киевских музеев, и посольство Австралии. Везде идут проверки.

По состоянию на 10:40 станцию метро открыли на вход и выход. Опасных предметов не обнаружили.

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая неизвестный сообщил о минировании 19 торговых центров в Харькове на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Окружной дороге, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции.

7 мая неизвестный сделал ложное сообщение о минировании 5 гостиниц и колледжа в Харькове.

27 апреля сообщили в полицию о минировании аэропорта "Харьков".

Кроме того, в Харькове 16-летний парень "заминировал" церковь на Пасхальном богослужении.

Больше новостей о: Минирование Киевский метрополитен Сообщение о минировании

Архив
Новости
Из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с ЕС 12:15
В Киеве "заминировали" центральную станцию метро 11:45
Украина получит от США медицинскую гумпомощь для военных и детей 10:55
Пожар в многоэтажке. Фото: Информатор.
В Киеве на Лесном полыхала 16-этажка: жильцов дома эвакуировали 10:25
67 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области 10:11
больше новостей
Петросян и Степаненко воссоединились. Фото: rg.ru
Петросян вернулся к Степаненко после отдыха в Дубае с шампанским и фруктами, - СМИ 15:58
Причиной взрыва в Киеве на Тургеневской назвали утечку газа 15:32
Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника 06:00
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Киевское метро может изменить работу 16 июня из-за концерта известной группы 20:34
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Порошенко находится под госохраной пожизненно, - Управление госохраны 14:04 Документ
Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника 06:00
Хотел Симеона: Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля ПЦУ, - Филарет 13:28
Сборная Украины после победы.
Видео дня: Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира 21:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok