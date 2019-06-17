В Киеве "заминировали" центральную станцию метро

В выходной понедельник, 17 июня, на вход и выход закрыли центральную станцию метро синей ветки "Олимпийская". На горячую линию поступило сообщение об очередном минировании.

Около 10:00 поступил анонимный звонок о минировании,сообщает КП "Киевский метрополитен".

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения поверки. Кроме того, по предварительной информации, также "заминированы" посольство США, ресторан "Шато", Киево-Печерскйи лицей 171, аэропорт Борисполь, ряд киевских музеев, и посольство Австралии. Везде идут проверки.

По состоянию на 10:40 станцию метро открыли на вход и выход. Опасных предметов не обнаружили.

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая неизвестный сообщил о минировании 19 торговых центров в Харькове на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Окружной дороге, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции.

7 мая неизвестный сделал ложное сообщение о минировании 5 гостиниц и колледжа в Харькове.

27 апреля сообщили в полицию о минировании аэропорта "Харьков".

Кроме того, в Харькове 16-летний парень "заминировал" церковь на Пасхальном богослужении.