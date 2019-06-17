У Києві "замінували" центральну станцію метро

У вихідний понеділок, 17 червня, на вхід і вихід закрили центральну станцію синьої гілки метро "Олімпійська". На гарячу лінію надійшло повідомлення про чергове замінування.\r\nБлизько 10:00 надійшов анонімний дзвінок про мінування, повідомляє КП "Київський метрополітен".\r\nІнформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. Крім того, за попередньою інформацією, також "заміновані" посольство США, ресторан "Шато", Києво-Печерський ліцей 171, аеропорт Бориспіль, ряд київських музеїв, і посольство Австралії. Скрізь йдуть перевірки.\r\nСтаном на 10:40 станцію метро відкрили на вхід і вихід. Небезпечних предметів не виявили.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 травня невідомий повідомив про мінування 19 торгових центрів у Харкові на вулиці Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевій дорозі, проспекту Науки, Московському, Гагаріна, площі Захисників України, Павлівської площі і Конституції.\r\n7 травня невідомий зробив неправдиве повідомлення про мінування 5 готелів та коледжу в Харкові.\r\n27 квітня повідомили в поліцію про мінування аеропорту "Харків".\r\nКрім того, у Харкові 16-річний хлопець "замінував" церква на Пасхальному богослужінні.