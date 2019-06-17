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17 червня 2019, понеділок, 11:45 12
Події 2019-06-17T11:56:49+03:00
Українські Новини
У Києві "замінували" центральну станцію метро

У Києві "замінували" центральну станцію метро

Станція
Станція "Олімпійська".

У вихідний понеділок, 17 червня, на вхід і вихід закрили центральну станцію синьої гілки метро "Олімпійська". На гарячу лінію надійшло повідомлення про чергове замінування.

Близько 10:00 надійшов анонімний дзвінок про мінування, повідомляє КП "Київський метрополітен".

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. Крім того, за попередньою інформацією, також "заміновані" посольство США, ресторан "Шато", Києво-Печерський ліцей 171, аеропорт Бориспіль, ряд київських музеїв, і посольство Австралії. Скрізь йдуть перевірки.

Станом на 10:40 станцію метро відкрили на вхід і вихід. Небезпечних предметів не виявили.

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня невідомий повідомив про мінування 19 торгових центрів у Харкові на вулиці Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевій дорозі, проспекту Науки, Московському, Гагаріна, площі Захисників України, Павлівської площі і Конституції.

7 травня невідомий зробив неправдиве повідомлення про мінування 5 готелів та коледжу в Харкові.

27 квітня повідомили в поліцію про мінування аеропорту "Харків".

Крім того, у Харкові 16-річний хлопець "замінував" церква на Пасхальному богослужінні.

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