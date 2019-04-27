Аэропорт "Харьков" проверяют на взрывчатку, пассажиру вызвали "скорую"

Неизвестный 27 апреля сообщил в полицию о минировании аэропорта "Харьков".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Информация о закладке взрывчатки в аэропорту поступила в полицию около 9:00.

В аэропорт выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

В соцсетях сообщают, что пассажиры рейса Wizz Air из Вены, прибывшего около 9:15, ждут в самолете.

Другие пассажиры, находившиеся в аэропорту, около двух часов стоят под открытым небом.

Им подвезли питьевую воду.

Кому-то из пассажиров стало плохо и ему вызвали "скорую".

Сообщения о минировании разных объектов в Харькове поступают в полицию 7-й день подряд.

Полицейские эвакуировали людей и осматривали здания аэропорта, вокзала станции "Харьков-пассажирский", районных администраций, торговых центров, рынка, школ, Харьковского национального университета им. Каразина, ряда предприятий города.

Ни одно сообщение о минировании не подтвердилось.

Как сообщали Українськi Новини, из киевских вокзалов и учреждений эвакуировали тысячи человек, но взрывчатку не нашли. 25 апреля неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского.

В день выборов в Харькове эвакуировали более 7 тыс. человек из-за сообщений о минированиях.