Церковь в Харькове "заминировал" на Пасхальном богослужении 16-летний местный житель

Сотрудники полиции задержали 16-летнего жителя Харькова по подозрению в ложном сообщении о минировании церкви на проспекте Александровском.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передают Українські Новини.\r\nСогласно ему, 28 апреля около 02:30 в полицию поступила информация о том, что неизвестный оставил гранату в церкви на проспекте Александровском, когда святил кулич.\r\nНа место происшествия выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического главного управления в Харьковской области.\r\nСообщение оказалось ложным.\r\nВ течение нескольких часов полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дачи показаний.\r\nИм оказался 16-летний местный житель.\r\nСведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.\r\nПроводятся следственные действия.\r\nКак сообщали Українські Новини, Епифаний поздравил украинцев с Пасхой.\r\nРанее украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху.