Церковь в Харькове "заминировал" на Пасхальном богослужении 16-летний местный житель

Сотрудники полиции задержали 16-летнего жителя Харькова по подозрению в ложном сообщении о минировании церкви на проспекте Александровском.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передают Українські Новини.

Согласно ему, 28 апреля около 02:30 в полицию поступила информация о том, что неизвестный оставил гранату в церкви на проспекте Александровском, когда святил кулич.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического главного управления в Харьковской области.

Сообщение оказалось ложным.

В течение нескольких часов полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дачи показаний.

Им оказался 16-летний местный житель.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия.

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