В Харькове "заминировали" сразу четыре гостиницы

Неизвестный в понедельник сделал ложное сообщение о минировании 4 гостиниц в Харькове.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nИнформация об угрозе взрыва в отелях по улицам Рымарской, Сумской, Плехановской и Примеровской поступила в полицию около 7:00.\r\nНа место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.\r\nНа территории гостиницы по улице Примеровской правоохранители осмотрели 700 кв. м помещений, 500 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 23 человека.\r\nПри проверке сообщений о минировании отеля по улице Рымарской было осмотрено 100 кв. м прилегающей территории, по улице Сумской - 250 кв. м, по улице Плехановской - 300 кв. м прилегающей территории; эвакуация граждан в этих отелях не проводилась.\r\n"Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.\r\nИнформация о событиях зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.\r\nРешается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестный 27 апреля сообщил в полицию о минировании аэропорта "Харьков".\r\nЦерковь в Харькове "заминировал" на Пасхальном богослужении 16-летний местный житель.\r\nПолиция усилила охрану вблизи храмов и церквей на время праздников.\r\n