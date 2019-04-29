В Харькове "заминировали" сразу четыре гостиницы

Неизвестный в понедельник сделал ложное сообщение о минировании 4 гостиниц в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Информация об угрозе взрыва в отелях по улицам Рымарской, Сумской, Плехановской и Примеровской поступила в полицию около 7:00.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

На территории гостиницы по улице Примеровской правоохранители осмотрели 700 кв. м помещений, 500 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 23 человека.

При проверке сообщений о минировании отеля по улице Рымарской было осмотрено 100 кв. м прилегающей территории, по улице Сумской - 250 кв. м, по улице Плехановской - 300 кв. м прилегающей территории; эвакуация граждан в этих отелях не проводилась.

"Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Информация о событиях зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестный 27 апреля сообщил в полицию о минировании аэропорта "Харьков".

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