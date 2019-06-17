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17 июня 2019, понедельник, 09:45 172
Силовые структуры 2019-06-17T09:48:01+03:00
Українські Новини
Перед заседанием "Минска" боевики распространяют фейки, - штаб ООС

Перед заседанием "Минска" боевики распространяют фейки, - штаб ООС

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Перед проведением Минской встречи, запланированной на 19 июня, оккупационная администрация ОРДЛО развернула информационную кампанию для дискредитации подразделений операции Объединенных сил.

Об этом говорится в заявлении штаба ООС.

"Готовя обоснование для собственных провокаций в рамках гибридных действий, оккупанты и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов", - говорится в заявлении.

При этом в штабе подчеркнули, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных Минскими соглашениями.

"Зафиксированы нередкие случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК" , - сообщили в пресс-центре штаба.

Также боевики осуществляли циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

"Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, в результате которого пострадали 5 мирных жителей", - подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщали Українськi Новини, заявление Леонида Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.

Украинскую часть ТКГ на переговорах в Минске возглавил Кучма.

Тем временем Генеральная прокуратура открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования Вооруженным силам из-за заявлений Президента Владимира Зеленского и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы.

Генеральный штаб отрицает, что военным операции Объединенных сил была дана команда не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе.

Тем временем, на Троицу боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили двух воинов.

Больше новостей о: Боевики Провокации минские переговоры ТКГ ООС

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