КС определился с датой продолжения рассмотрения конституционности роспуска Рады

Конституционный суд продолжит рассматривать дело во конституционности указа президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в закрытой части заседания во вторник, 18 июня.

Об этом говорится на сайте КС, передают Українські Новини.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания) состоится во вторник, 18 июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что заседание начнется в 10:00.

Как сообщали Українські Новини, КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель президента в КС заявил, что роспуск Рады Зеленским конституционен.

Источник сообщил, что проекта решения КС по роспуску Рады пока нет.

Тем временем у КС разное трактование отсчета по делу роспуска Рады.