Волкер объяснил, в чем заключается урок войны для Донбасса

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в честь 5-летней годовщины освобождения Мариуполя, что "урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир".

Об этом Волкер написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Пять лет назад на этой неделе украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор был мирным (за исключением случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки людей). Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир", - написал Волкер.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время.

Также Волкер заявил, что за последние 5 лет российские боевики ухудшили жизнь людей на Донбассе.

Тем временем советник Трампа считает избрание президентом Зеленского возможностью прекратить войну на Донбассе. Волкеру понравился подход Зеленского к проблеме войны на Донбассе и он считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.