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15 июня 2019, суббота, 17:36 276
Внешняя политика 2019-06-15T17:48:47+03:00
Українські Новини
Волкер объяснил, в чем заключается урок войны для Донбасса

Волкер объяснил, в чем заключается урок войны для Донбасса

Курт Волкер. Фото: пресс-служба МО
Курт Волкер. Фото: пресс-служба МО

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в честь 5-летней годовщины освобождения Мариуполя, что "урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир".

Об этом Волкер написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Пять лет назад на этой неделе украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор был мирным (за исключением случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки людей). Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир", - написал Волкер.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время.

Также Волкер заявил, что за последние 5 лет российские боевики ухудшили жизнь людей на Донбассе.

Тем временем советник Трампа считает избрание президентом Зеленского возможностью прекратить войну на Донбассе. Волкеру понравился подход Зеленского к проблеме войны на Донбассе и он считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.

Больше новостей о: Мариуполь Российские военные Украина-США война на Донбассе Курт Волкер

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