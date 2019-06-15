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15 июня 2019, суббота, 16:51 32
Выборы 2019-06-15T16:52:55+03:00
Українські Новини
ЦИК отказал в регистрации 7 кандидатам в депутаты

ЦИК отказал в регистрации 7 кандидатам в депутаты

ЦИК.
ЦИК.

По состоянию на 15 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 264 кандидата в депутаты Верховной Рады в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, и отказал 7 кандидатам в депутаты парламента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини

Из них 241 кандидат баллотируется в порядке самовыдвижения и 22 выдвинуты политическими партиями.

Согласно сообщению, ЦИК отказал в регистрации 7 кандидатам в депутаты парламента.

Как сообщали Українські Новини, Минэкономики упростило процедуру госзакупок на внеочередные выборы Рады, разрешив ЦИКу делать закупки без объявления тендера при подготовке к выборам.

Также ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Рады.

Тем временем ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования. Ранее ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады.

4 мая избирательная кампания внеочередных выборов парламента стартовала.

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