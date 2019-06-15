подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
  • Главная
  • Новости
  • Жизнь
  • Проливные дожди с мощной жарой: прогноз погоды на Троицкие выходные от известного синоптика
15 июня 2019, суббота, 06:00 314 Карта
Жизнь 2019-06-15T06:00:01+03:00
Українські Новини
Проливные дожди с мощной жарой: прогноз погоды на Троицкие выходные от известного синоптика

Проливные дожди с мощной жарой: прогноз погоды на Троицкие выходные от известного синоптика

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Пока жара атакует круглые сутки, Троицкие выходные 15-16 июня в Украине также будут очень жаркими, температура будет подниматься до +35 градусов. Также будут лить дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"15-16 июня в Украине будут жаркими, +30...+35 градусов. В Карпатах +25...+29 градусов, а вечером просто рай - +15...+19 градусов", - сообщила Диденко.

Синоптик рассказала, что ожидаются локальные дожди с грозами. В частности, в субботу ливни пройдут на севере Украины и в Винницкой области, а в воскресенье - грозы и проливные дожди ожидаются на западе.

При этом, на остальной территории страны - сухо и солнечно.

В Киеве также на выходных будет жара, температура +30...+33 градуса. В столице возможен грозовой дождь в субботу.

"Поэтому прячемся в субботне-воскресные тени, машем на себя веерами, прыгаем в прохладные реки, хвастаемся панамками!", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как действовать в условиях заставшей врасплох грозы.

Также Троицкие выходные начнутся с жары до +34 и гроз. Кроме того, жара в Киеве вызвала критическое загрязнение воздуха.

Тем временем, 16 июня празднуется День Святой Троицы.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Погода на выходные Троица 2019

Архив
Новости
Наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек 08:15
Проливные дожди с мощной жарой: прогноз погоды на Троицкие выходные от известного синоптика 06:00 Карта
РФ передала капитана судна ЯМК 0041 представителю омбудсмена в Крыму Халикову 23:56
В праздничные выходные в Киеве на Институтской частично ограничат движение 23:40
В АП можно будет приходить в шортах 23:15
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента 23:55
больше новостей
Среди избивавших Вадима Макарюка был кандидат в депутаты от "Нацкорпуса", – журналист 18:40
Экс-судья КС Шишкин о судебной реформе команды Зеленского: реформу нужно обнулить изменениями в Конституцию 2016 10:41
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Наталья Баласинович. Скриншот видео youtube.com/АПУ
Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую 10:53
Год назад Омелян подписал меморандум о сотрудничестве с Нyperloop 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok