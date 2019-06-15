Проливные дожди с мощной жарой: прогноз погоды на Троицкие выходные от известного синоптика

Пока жара атакует круглые сутки, Троицкие выходные 15-16 июня в Украине также будут очень жаркими, температура будет подниматься до +35 градусов. Также будут лить дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"15-16 июня в Украине будут жаркими, +30...+35 градусов. В Карпатах +25...+29 градусов, а вечером просто рай - +15...+19 градусов", - сообщила Диденко.

Синоптик рассказала, что ожидаются локальные дожди с грозами. В частности, в субботу ливни пройдут на севере Украины и в Винницкой области, а в воскресенье - грозы и проливные дожди ожидаются на западе.

При этом, на остальной территории страны - сухо и солнечно.

В Киеве также на выходных будет жара, температура +30...+33 градуса. В столице возможен грозовой дождь в субботу.

"Поэтому прячемся в субботне-воскресные тени, машем на себя веерами, прыгаем в прохладные реки, хвастаемся панамками!", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как действовать в условиях заставшей врасплох грозы.

Также Троицкие выходные начнутся с жары до +34 и гроз. Кроме того, жара в Киеве вызвала критическое загрязнение воздуха.

Тем временем, 16 июня празднуется День Святой Троицы.