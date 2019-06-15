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15 червня 2019, субота, 06:00 9 Карта
Життя 2019-06-15T07:45:01+03:00
Українські Новини
Проливні дощі з потужною спекою: прогноз погоди на Троїцькі вихідні від відомого синоптика

Проливні дощі з потужною спекою: прогноз погоди на Троїцькі вихідні від відомого синоптика

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Поки спека атакує цілодобово, Троїцькі вихідні 15-16 червня в Україні також будуть дуже спекотними, температура підійматиметься до +35 градусів. Також будуть лити дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"15-16 червня в Україні будуть спекотними, +30...+35 градусів. У Карпатах +25...+29 градусів, а ввечері просто рай - +15...+19 градусів", - повідомила Діденко.

Синоптик розповіла, що очікуються локальні дощі з грозами. Зокрема, у суботу пройдуть зливи на півночі України у Вінницькій області, а в неділю - грози та зливові дощі очікуються на заході.

При цьому, на решті території країни - сухо і сонячно.

У Києві також на вихідних буде спека, температура +30...+33 градуси. У столиці можливий грозовий дощ у суботу.

"Тому ховаємося в суботньо-недільні тіні, махаємо на себе віялами, стрибаємо в прохолодні річки, хвалимося панамками!", - порадила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як діяти в умовах грози, що застала зненацька.

Також Троїцькі вихідні почнуться зі спеки до +34 і гроз. Крім того, спека в Києві викликала критичне забруднення повітря.

Тим часом, 16 червня святкується День Святої Трійці.

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