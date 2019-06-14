Жара атакует круглые сутки: ночь на 14 июня стала самой теплой в Киеве за последние почти 100 лет

Ночь с 13 на 14 июня стала самой теплой за последние почти 100 лет. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Так, по данным обсерватории, в последний раз такие погодные условия фиксировались в 1927 году.

"Температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 ° С, а это значит, что повторное рекордное значение за почти столетний период", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в июне температура воздуха в Киеве на 9 градусов превышает климатическую норму.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности.

Тем временем, троицкие выходные начнутся с жары до +34 и гроз.