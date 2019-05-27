Праздник Троицы-2019: когда отмечаем и главные традиции

В этом году День Святой Троицы, который празднуется на 50-й день после Пасхи, выпадает 16 июня. Традиционно по случаю Пятидесятницы государственным выходным будет также и понедельник, когда христиане отмечают День Святого Духа.

Таким образом, в соответствии с рекомендациями Кабмина, в 2019 у украинцев будет три выходных - 15, 16 и 17 июня.

Троица является одним из главных христианских праздников и празднуется в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое произошло перед Вознесением Иисуса Христа на небеса.

Понятие святой Троицы трактует сущность Бога в трех лицах.

На Троицу в ряде регионов Украины принято ходить на кладбище, чтобы навестить умерших родственников. В эти дни проводятся панихиды и общие поминальные трапезы по усопшим.

С праздником Троицы связано много народных традиций и обрядов. В народе это время связано с культом деревьев и цветов. По поверью, Троица символизировала создание Вселенной - в этот день, считалось, Господь сотворил Землю и засеял ее зеленью. Поэтому в Клечальную субботу принято украшать двор и дом зелеными ветками различных деревьев - клечанием. Также ароматными травами устилали пол. Однако были и определенные ограничения - люди не использовали для украшений осину, так как считалось, что на ней повесился Иуда Искариот.

Распространенным обычаем на Троицу было вождения "тополя". Например, на Левобережье девушки водили процессии, где одна из них олицетворяла тополь. Девушку украшали бусами, лентами и цветами, лицо завязывали платком, а руки привязывали к палке. В таком виде ее водили по селу под громкие пения. Хозяева в свою очередь угощали процессию гостинцами.

В каждом регионе были похожие обряды.

По другому обряду, девушки в Зеленое воскресенье вместе с парнями устраивали на природе гуляния, где центральным событием было завывание березы. Во время этого обряда молодежь искала в лесу молодые березки, на которых из тонких веток "завивали венки" под песни:

"По саду ходжу, виноград саджу

Посадивши та й поливаю,

Ой поливши та й нащіпаю,

Нащіпавши, віночка зів'ю,

Віночка звивши, на воду пущу:

Хто вінка пійме, той мене візьме…"

После этого парни осторожно отламывали сплетенные венки и передавали девушкам, которые в свою очередь пускали их на воду, рассматривая в этом процессе определенные знаки.

Известный на Троицу также обряд Ляли. Особенно популярен он на Волыни. Центральной фигурой игры была "Ляля" - девушка в венке, которая должна сидеть на импровизированном троне. В то время ребята и остальные девушки окружали ее двумя кругами и так водили хороводы с песнями.

Троицкие забавы проводились целую неделю, а начинались в субботу. Развлечения чаще всего устраивали в лесу или в поле, часто возле крупных дубов или тополей, которые иногда украшали цветами.

Напомним, что нельзя делать в День Свято Духа.

Ранее стало известно, сколько выходных будет в 2019.