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27 мая 2019, понедельник, 20:37 35
Политика 2019-05-27T21:30:02+03:00
Українські Новини
Украина требует от России время и место возвращения украинских моряков и кораблей

Украина требует от России время и место возвращения украинских моряков и кораблей

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены моряки и корабли Военно-морских сил Украины, захваченные в результате атаки в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире радио НВ в понедельник, 27 мая.

"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана исполнить решение Трибунала - отпустить моряков и судна", - добавила замминистра.

По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.

Тем временем, в России не собираются выполнять требование Трибунала об освобождении украинских моряков.

Как сообщали Українськi Новини, Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.

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