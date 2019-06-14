Зеленський впевнений, що найближчим часом українські моряки повернуться з російського полону

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість у правильності кроків своєї команди задля повернення українських моряків з російського полону і запевнив, що "контролює ситуацію".\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.\r\n"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", - сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з сім'ями моряків, затриманих біля Керченської протоки.\r\nЗеленський наголосив, що контролює ситуацію.\r\nТакож під час зустрічі обговорили закон, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій.\r\nПрезидент зазначив, що його прийняття нинішнім парламентом неможливе через його недієздатність.\r\nВін переконаний, що законопроект розглянуть депутати нового скликання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Росії відреагували на рішення трибуналу ООН з українських моряків. Адвокат моряків заявив, що в Москві відновили слідчі дії за участю захоплених українських моряків.\r\nПєсков заявив, що позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, а Волкер, що Росія повинна звільнити моряків.