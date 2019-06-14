Зеленський впевнений, що найближчим часом українські моряки повернуться з російського полону

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість у правильності кроків своєї команди задля повернення українських моряків з російського полону і запевнив, що "контролює ситуацію".

Про це сказано в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", - сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з сім'ями моряків, затриманих біля Керченської протоки.

Зеленський наголосив, що контролює ситуацію.

Також під час зустрічі обговорили закон, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій.

Президент зазначив, що його прийняття нинішнім парламентом неможливе через його недієздатність.

Він переконаний, що законопроект розглянуть депутати нового скликання.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії відреагували на рішення трибуналу ООН з українських моряків. Адвокат моряків заявив, що в Москві відновили слідчі дії за участю захоплених українських моряків.

Пєсков заявив, що позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, а Волкер, що Росія повинна звільнити моряків.